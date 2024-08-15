В усадьбе «Онег» выступят стипендиаты Благотворительного фонда «Новые имена»

17 августа в рамках культурно-просветительской программы "Музея-усадьбы С.В. Рахманинова ОНЕГ" состоится уникальный концерт, где примут участие стипендиаты благотворительного фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой.
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