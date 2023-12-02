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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 12 очков в 19 играх

Воронков забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 12 очков в 19 играх

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2).  На счету россиянина стало 12 (5+7) очков в 19 играх при полезности «+4» и среднем времени на льду 12:43.

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