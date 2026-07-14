«Мы готовы применить силу»: немцы о новом витке иранского кризиса

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Если бы США и Израиль не обстреливали Иран, Ирак и , Палестину и вообще силой не пытались использовать любой момент , чтобы спровацировать любую страну на военные действия и влезть в любую жопу без мыла создав конфликт . Кто им позволил вообще бомбить мирную страну не разбираясь в конкретных делах доказательно . Эти сволочи достойны умереть ! Я за Иран и его политику и дело здесь не в проливе . Уверен , что он был бы свободным от платы . А делают это только США и именно они достойны презрения !