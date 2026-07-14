Читатели немецкой газеты Tagesspiegel прокомментировали новую эскалацию на Ближнем Востоке и реакцию западных лидеров на нее.
«Мы готовы применить силу»: немцы о новом витке иранского кризиса
Комментарии
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Надежда
Гансы снова раздухарились!(😡
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если бы США и Израиль не обстреливали Иран, Ирак и , Палестину и вообще силой не пытались использовать любой момент , чтобы спровацировать любую страну на военные действия и влезть в любую жопу без мыла создав конфликт . Кто им позволил вообще бомбить мирную страну не разбираясь в конкретных делах доказательно . Эти сволочи достойны умереть ! Я за Иран и его политику и дело здесь не в проливе . Уверен , что он был бы свободным от платы . А делают это только США и именно они достойны презрения !
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1 м.
Maxim
Потопят, как Тирпица..
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1 м.
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