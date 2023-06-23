«Коммерсант»: уровень задолженности по кредиткам достиг отметки в 225 млрд рублей

Уровень просрочки по кредитным картам резко возрос в мае текущего года в России. Общая сумма просроченных платежей составила 225 миллиардов рублей, что стало историческим максимумом, составляющим 12% от портфеля, информирует газета «Коммерсантъ».
Уровень просрочки по кредитным картам резко возрос в мае текущего года в России. Общая сумма просроченных платежей составила 225 миллиардов рублей, что стало историческим максимумом, составляющим 12% от портфеля, информирует газета «Коммерсантъ».
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