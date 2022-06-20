Судебные приставы с 20 июня смогут взыскивать задолженности автоматически

50.fssp.gov.ru / Пресс-служба ГУФССП России по Московской области Возбуждение исполнительного производства, отказ в его возбуждении, окончание, приостановление, прекращение с 20 июня будет производиться без личного участия судебного исполнителя.
50.fssp.gov.ru / Пресс-служба ГУФССП России по Московской области Возбуждение исполнительного производства, отказ в его возбуждении, окончание, приостановление, прекращение с 20 июня будет производиться без личного участия судебного исполнителя.
Свежие комментарии