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Судебные приставы с 20 июня смогут взыскивать задолженности автоматически

Судебные приставы с 20 июня смогут взыскивать задолженности автоматически

50.fssp.gov.ru / Пресс-служба ГУФССП России по Московской области Возбуждение исполнительного производства, отказ в его возбуждении, окончание, приостановление, прекращение с 20 июня будет производиться без личного участия судебного исполнителя.

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