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Вяльбе заявила о возбуждении уголовного дела из-за массового завала лыжниц

Вяльбе заявила о возбуждении уголовного дела из-за массового завала лыжниц

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила факт возбуждения уголовного дела после массового завала лыжниц во время масс-старта на 10 км у девушек на Спартакиаде учащихся, из-за которого несколько спортсменок получили повреждения.

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