Вяльбе заявила о возбуждении уголовного дела из-за массового завала лыжниц

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила факт возбуждения уголовного дела после массового завала лыжниц во время масс-старта на 10 км у девушек на Спартакиаде учащихся, из-за которого несколько спортсменок получили повреждения.