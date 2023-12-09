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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Челябинские спасатели выступили с экстренным обращением из-за риска пожаров. Фото

Спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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