Челябинские спасатели выступили с экстренным обращением из-за риска пожаров. Фото

Спасатели предупредили об увеличении числа пожаров из-за аномальных холодов в Челябинской области. Причиной трагедии может стать использование аварийных электроприборов или перекаливание печи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
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