«Записка 35». Рабочие дни и праздники в царской России

Календарь с портретом наследника-цесаревича Алексея в бескозырке матроса царской яхты «Штандарт»Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего;Второзаконие, 16:13Документы истории.
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