Вы же аппендикс: в Калининграде предсказали Балтии нищету

© Depositphotos.com / dugwyВчера 384 прочитали В правительстве Калининградской области отметили, что Литва, Латвия и Эстония без какого-либо взаимодействия с Россией "обречены" на коллапс экономики и падение уровня благосостояния населения Создание "железного занавеса" между Россией и странами Балтии нарушает не только международные договоренности, но и законы здравого смысла, заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.