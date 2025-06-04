«Тренирую детей, а потом себя»: главный силач ХМАО собирается побить рекорд на престижном турнире в Москве

Спортсмен из Лянтора (ХМАО) Александр Зинец, который дважды подтвердил звание сильнейшего в Югре, будет бороться за главный приз в 12,5 миллионов рублей на международном фестивале силовых видов спорта «Pride Sport Fest» в Москве.
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