ВСУ за два часа 16 раз обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины менее чем за два часа 16 раз обстреляли Донецк «натовскими» боеприпасами калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).