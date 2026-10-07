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«Ген власти» есть не у всех: зачем депутаты расстаются с мандатами

«Ген власти» есть не у всех: зачем депутаты расстаются с мандатами

Ирина Елиферова переходит на другую работу. Похожие решения принимали Захар Прилепин и Ольга Баталина в начале прошлого созываИрина Елиферова стала первым депутатом Госдумы девятого созыва, подавшим заявление о сложении полномочий.

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