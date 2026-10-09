Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана

В ходе состоявшего 9 октября телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию вокруг Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Писателю из Франц...
- В Болгарии кортеж...
- Леопард растерзал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым