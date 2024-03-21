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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Драчена картофельная. Что это за блюдо такое?

Сегодня мы попробуем приготовить белорусское блюдо — картофельная драчена. Для приготовления картофельной драчены необходимы такие продукты: Картофель – 1 килограмм; Мука – 5 столовых ложек; Яйцо – 3 штуки; Сало – 70 грамм; Лук репчатый – 4 штуки; Сода – 1/3 чайной ложки (без верха); Соль – по ….

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