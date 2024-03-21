Драчена картофельная. Что это за блюдо такое?

Сегодня мы попробуем приготовить белорусское блюдо — картофельная драчена. Для приготовления картофельной драчены необходимы такие продукты: Картофель – 1 килограмм; Мука – 5 столовых ложек; Яйцо – 3 штуки; Сало – 70 грамм; Лук репчатый – 4 штуки; Сода – 1/3 чайной ложки (без верха); Соль – по ….