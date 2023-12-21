Сенатор Карасин высмеял слова Борреля, что ЕС будет испорчен в случае победы РФ

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал "публичным пустозвонством" слова Жозепа Борреля о том, что ЕС может быть "безвозвратно испорчен" в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа.
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