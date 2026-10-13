В России хотят разрешить чипы Nvidia для госструктур и критической инфраструктуры

Правительственная рабочая группа предложила разрешить зарубежные ускорители для искусственного интеллекта, если отечественные решения не обеспечивают необходимую производительность Как сообщает Forbes, рабочая группа по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта предложила смягчить ограничения на применение зарубежных чипов в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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