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В России хотят разрешить чипы Nvidia для госструктур и критической инфраструктуры

В России хотят разрешить чипы Nvidia для госструктур и критической инфраструктуры

Правительственная рабочая группа предложила разрешить зарубежные ускорители для искусственного интеллекта, если отечественные решения не обеспечивают необходимую производительность Как сообщает Forbes, рабочая группа по развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта предложила смягчить ограничения на применение зарубежных чипов в государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

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