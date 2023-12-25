АКРА: спрос на ипотеку сохраняется вопреки нормальной логике

Повышение ключевой ставки не смогло сдержать ипотечный бум, а напротив, все больше провоцирует выдачи, рост числа и объема которых связан в том числе с применением банками и застройщиками различных инструментов искусственного стимулирования спроса, пишут аналитики Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии