АКРА: спрос на ипотеку сохраняется вопреки нормальной логике

Повышение ключевой ставки не смогло сдержать ипотечный бум, а напротив, все больше провоцирует выдачи, рост числа и объема которых связан в том числе с применением банками и застройщиками различных инструментов искусственного стимулирования спроса, пишут аналитики Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).