Эксперт ЦСР Назиров: биткоин до конца года может побить рекорды и вырасти до $73-75 тысяч

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.