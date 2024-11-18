Суд рассмотрит иск о признании рок-группы Antisocial Distancing террористической организацией

КАЛУГА, 18 ноября, ФедералПресс. Калужский районный суд зарегистрировал иск прокуратуры о признании террористической организацией распущенной несколькими годами ранее рок-группы Antisocial Distancing («Антисоциальное Дистанцирование»).
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