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Царьград

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Крючков объявил эвакуацию из-за разминирования в Ялте

Крючков объявил эвакуацию из-за разминирования в Ялте

В Ялте проходит операция по разминированию безэкипажного корабля. Советник главы Республики Крым Олег Крючков призвал срочно эвакуировать жителей и туристов из зоны Приморского парка для обеспечения безопасности.

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