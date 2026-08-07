Крючков объявил эвакуацию из-за разминирования в Ялте

В Ялте проходит операция по разминированию безэкипажного корабля. Советник главы Республики Крым Олег Крючков призвал срочно эвакуировать жителей и туристов из зоны Приморского парка для обеспечения безопасности.
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