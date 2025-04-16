Арест экс-губернатора Курской области: многомесячное расследование мошенничества

В Курской области арестован бывший губернатор Алексей Смирнов по обвинению в мошенничестве. Правоохранительные органы несколько месяцев вели расследование по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе.
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