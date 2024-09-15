Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Хитрый план Шольца

Хитрый план Шольца

Tinkle Bell Германия. Канцлер Олаф Шольц начинает трехдневную поездку в Среднюю Азию📍Шольц посетит Узбекистан и Казахстан, где он должен встретиться с главами пяти государств региона и подписать миграционное соглашение с Узбекистаном, которое откроет гражданам Узбекистана возможность к масштабной трудовой миграции в Германию.

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Комментарии
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РС
Роза Семиренко
Господи, да пусть все таджики, узбеки и по., едут из России в Германию, мы всем народом шольцу спасибо скажем!
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