Tinkle Bell Германия. Канцлер Олаф Шольц начинает трехдневную поездку в Среднюю Азию📍Шольц посетит Узбекистан и Казахстан, где он должен встретиться с главами пяти государств региона и подписать миграционное соглашение с Узбекистаном, которое откроет гражданам Узбекистана возможность к масштабной трудовой миграции в Германию.
Хитрый план Шольца
Комментарии
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РС
Роза Семиренко
Господи, да пусть все таджики, узбеки и по., едут из России в Германию, мы всем народом шольцу спасибо скажем!
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