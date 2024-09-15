Хитрый план Шольца

Tinkle Bell Германия. Канцлер Олаф Шольц начинает трехдневную поездку в Среднюю Азию📍Шольц посетит Узбекистан и Казахстан, где он должен встретиться с главами пяти государств региона и подписать миграционное соглашение с Узбекистаном, которое откроет гражданам Узбекистана возможность к масштабной трудовой миграции в Германию.