В Новосибирской области в 2023 году из аварийного жилья переехали 2767 человек

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги работы в сфере соблюдения жилищных прав граждан.По итогам 2023 года на территории Новосибирской области из ветхого и аварийного жилья было переселено 2767 человек.
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