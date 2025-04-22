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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в 1-м матче серии (5:6), пропустив решающий гол на 59:18. «Ойлерс» отыграли дефицит в 4 шайбы – 5:5 после 0:4 к 40-й минуте

«Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в 1-м матче серии (5:6), пропустив решающий гол на 59:18. «Ойлерс» отыграли дефицит в 4 шайбы – 5:5 после 0:4 к 40-й минуте

«Кингс» выиграли первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли у «Ойлерс» (6:5, 1-0).  По ходу матча «короли» растеряли преимущество в 4 шайбы – к заключительной минуте второго периода «Лос-Анджелес» лидировал со счетом 4:0.

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