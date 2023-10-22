В ВСУ планируют пересесть с тренажеров в учебно-боевые истребители F-16

В ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов, заявил 22 октября советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.