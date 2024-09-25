Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили опорные точки боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам, пунктам временной дислокации, а также пунктам управления связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) боевиков ВСУ.
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