В омском сквере Суворова во время благоустройства вырубили все деревья. В администрации Кировского округа заявили, что деревья были аварийные и старые.
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В омском сквере Суворова во время благоустройства вырубили все деревья. В администрации Кировского округа заявили, что деревья были аварийные и старые.