Врач назвала способы справиться с укачиванием в транспорте

Долгие поездки в транспорте могут вызывать укачивание у некоторых людей. О том, как справиться с этой проблемой и усиливается ли укачивание при чтении или использовании смартфона, «Известиям» 22 апреля рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО» Виктория Звонарёва.
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