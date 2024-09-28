Всемирный день сердца — праздник, целью которого является информирование населения об опасности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), было принято отмечать в последнее воскресенье сентября, однако позже за ним закрепилась определенная дата — 29 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии