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Всемирный день сердца — 2024: история и традиции праздника

Всемирный день сердца — 2024: история и традиции праздника

Всемирный день сердца — праздник, целью которого является информирование населения об опасности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), было принято отмечать в последнее воскресенье сентября, однако позже за ним закрепилась определенная дата — 29 сентября.

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