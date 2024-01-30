Драгалин объяснила, почему бывший и.о. председатель Banca de Economii еще не сел в тюрьму

Бывший временно исполняющий обязанности председателя Banca de Economii Виорел Бырка, приговоренный к 10 годам лишения свободы, будет находиться под судебным контролем до решения Апелляционной палаты Кишинева.
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