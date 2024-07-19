Юрист Соболева объяснила, о каких долгах россиян «забудут» коллекторы

Увеличение пошлин за обращение в суд по некоторым гражданским искам может сократить возможности граждан для защиты своих прав, об этом проинформировала «Прайм» руководитель налоговой практики юридической фирмы Bishenov&Partners Оксана Соболева.
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