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Пусть учат русский или сидят в своих кишлаках!

Пусть учат русский или сидят в своих кишлаках!

В сентябре произошло несколько вполне, увы, прецедентных событий, связанных с так называемыми мигрантами.

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Наталия
"Выучить русский" не означает "измениться ментально". Даже зная его в совершенстве, они агрессивно пытаются навязывать русским свою культуру, религию и свои обычаи.
lidatima46 Тимощук
Пусть сидят в своих кишлаках !! Обустраивают свою страну А русские ребята рабо тать должны дома а не искать счастья за границей
Степан Капуста
"Меня тогда угораздило попасть на больничку"... Удивительно живуч тюремный сленг, звучащий с телеэкранов голосами "ментов-банидитоборцев". Ребята, доколе? Не "больничка", а больница, слово "беспредел" тоже из тюремного сленга. Давайте уважать родной язык, итак стремительно загрязняемый многочисленными англоязычными словами-уродцами типа "менеджер", "инженеринг" и прочее, прочее.

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