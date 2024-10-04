Враги в шоке: Россия возвращает территории в зоне СВО на Донбассе невиданными темпами Юлия СоколоваДаже западные информационные агентства не могут скрыть своего удивления по поводу скорости наступления российской армии в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии