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Враги в шоке: Россия возвращает территории в зоне СВО на Донбассе невиданными темпами

Враги в шоке: Россия возвращает территории в зоне СВО на Донбассе невиданными темпами

Враги в шоке: Россия возвращает территории в зоне СВО на Донбассе невиданными темпами Юлия СоколоваДаже западные информационные агентства не могут скрыть своего удивления по поводу скорости наступления российской армии в зоне СВО.

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