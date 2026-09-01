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Мировое обозрение

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Иран начал ответную атаку на позиции США на Ближнем Востоке

Иран начал ответную атаку на позиции США на Ближнем Востоке

Иран заявил о начале ответной атаки на американские объекты после ударов, которые Вашингтон нанёс по позициям республики в районе Ормузского пролива.

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