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Ростех

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Технологии ОДК помогут восстановить многотонное оборудование для горнодобывающей отрасли

Технологии ОДК помогут восстановить многотонное оборудование для горнодобывающей отрасли

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Специалисты Центра аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) с помощью передовых технологий помогают восстановить многотонное промышленное оборудование для горнодобывающей отрасли.

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