Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет «Гиацинта» ликвидировал дроноводов ВСУ в Днепропетровской области

Расчет «Гиацинта» ликвидировал дроноводов ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Это сделал расчет самоходки «Гиацинт-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

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