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Шугалей: растущее недовольство граждан Судана кабмином привело к перевороту

Шугалей: растущее недовольство граждан Судана кабмином привело к перевороту

Последние несколько месяцев жители Судана испытывали все большее недовольство правительством Абдаллы Хамдока на фоне усугубляющегося социально-экономического кризиса, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

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