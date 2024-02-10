Эндокринолог Янг: сезонные корнеплоды на ужин избавят от жира и помогут уснуть

Проблемы с лишним весом и даже сном поможет решить правильно питание. Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале сообщила, что для хорошего самочувствия и избавления от жира нужно есть сезонные корнеплоды на ужин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии