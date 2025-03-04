Советник президента США по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс, утверждает, что у Владимира Зеленского нет желания заключать мирное соглашение, поскольку он стремится продолжать конфликт на Украине для сохранения своей власти.
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