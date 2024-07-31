Астраханская область станет первопроходцем в новом транспортнои проекте

На совещании по развитию транспортного комплекса Астраханской области, которое провел в Москве заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, одобрили инициативу губернатора Игоря Бабушкина о запуске в России пилотного проекта по переходу на обязательное использование электронной транспортной накладной.