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В Лабинском районе пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе отдыха

В Лабинском районе пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе отдыха

По словам местных жителей, ранее на территории комплекса травму получил другой отдыхающий. Инцидент замяли.

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