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Мацуев: «Жиго запросто способен заиграть в клубах из топ-3 чемпионата Англии

Российский композитор и музыкант, болельщик «Спартака» Денис Мацуев отреагировал на переход защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

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