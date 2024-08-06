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КУРКИНО

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Жителей Куркина пригласили совершить виртуальную прогулку по столичным достопримечательностям

В пилотном режиме открыт доступ к метавселенной ВДНХ для всех пользователей Рунета. Проект реализован в честь 85-летия главной выставки страны, сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий, «Теперь можно из любого уголка России отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет у арки главного входа и пойти вместе с друзьями на интерактивную экскурсию в компании артиста Вани Дмитриенко»,- уточнили в пресс-службе.

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