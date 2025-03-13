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Царьград

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В порту Одессы уничтожено судно с грузом НАТО

В порту Одессы уничтожено судно с грузом НАТО

В порту Одессы поражено ракетой судно, на котором на Украину доставлялось западное вооружение.В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилось видео поражения ракетой этого сухогруза.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Норошая новость, надо уничтожать все сухогрузы, что идут на Украину! Ибо не хер, вообще что либо вести в страну воюющую с Россией!
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