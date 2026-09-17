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Газета.ру

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Режиссер Звягинцев признался, что был готов подслушать женщин ради "Минотавра"

Режиссер Звягинцев признался, что был готов подслушать женщин ради "Минотавра"

Режиссер Андрей Звягинцев признался в интервью «Афише Daily», что хотел показать два «лагеря» — женский и мужской миры — в ремейке «Неверной жены» Клода Шаброля «Минотавр».

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