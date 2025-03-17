Восходящий клин на графике. Как Bitcoin отработает этот паттерн?

Bitcoin торгуется внутри растущего клина, где ключевым сопротивлением выступает уровень в $86,400. Недавно цена смогла преодолеть отметку $83,800, успешно подтвердив её в роли поддержки, что теперь становится отправной точкой для следующего крупного движения.
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