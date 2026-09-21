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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макаров из «Лады» о Тольятти: «После Москвы на контрасте сильно понравилась атмосфера. Люди тут любят хоккей, действительно переживают за команду. Это не Город моторов – больше что-то итальянское подходит»

Николай Макаров поделился впечатлениями от Тольятти. – Вы перешли в «Ладу» еще по ходу прошлого сезона.

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