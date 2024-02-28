Ярмарка «Покупайте нижегородское» пройдет в Сеченове в ближайшие выходные

2 марта в селе Сеченове Нижегородской области состоится ярмарка «Покупайте нижегородское». Здесь можно будет приобрести разнообразные товары: продукты, изделия ручной работы и народных промыслов, созданные местными производителями.
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