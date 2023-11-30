Золото подорожало после заявлений в США

Золото стабилизировалось после достижения максимального уровня с мая, поскольку комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США усилили ожидания того, что центробанк начнет снижать процентные ставки в следующем году.
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