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Гагин: Слова Блинкена о ВСУ говорят о планах США сократить помощь Украине

Гагин: Слова Блинкена о ВСУ говорят о планах США сократить помощь Украине

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной республики Ян Гагин назвал слова государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о так называемых успехах ВСУ желанием США сократить финансирование Киева.

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